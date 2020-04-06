«Закрытый» Витебск, субботники, переполненные больницы. Эпидемия по-белорусски

В Белоруссии к воскресенью, 5 апреля, зафиксировано 502 заболевших Covid-19, 8 умерли, 52 выздоровели. Но это только официальные данные, которым никто в республике давно не верит. Государственные СМИ про эпидемию стараются писать как можно меньше, негосударственные — пишут смелее, но тоже сдерживают себя, опасаясь репрессий. Зато телеграм-каналы заполнены фотографиями из переполненных больниц и воплями о помощи — как от врачей, так и от больных.

«У нас все хорошо»

1 апреля президент Литвы Гитанас Науседа заявил журналистам: «Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Беларуси, поскольку я считаю, что белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой. Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются».

Литовские власти дали понять, что по окончании карантина европейские страны откроют границы между собой, но могут не открыть границы с Белоруссией. Потому что никто не знает реальную эпидемиологическую обстановку в стране. Белорусский президент ответил в типичной для него хамской манере: «Если уж придется где-то "тушить пожар", мы его будем тушить. И гораздо эффективнее, чем литовский президент».

Белоруссия — одна из немногих европейских стран, где власти долгое время отказывались от каких-либо карантинных мер. Малого того, в первые недели эпидемии Лукашенко называл Covid-19 «психозом», рекомендовал лечиться водкой, баней и работой в поле. Позднее к «лекарствам» добавились игра в хоккей, прогулки на свежем воздухе, сливочное масло. В свою очередь, министр здравоохранения Владимир Караник предложил белорусам лечиться от коронавируса «весной, любовными свиданиями и положительными эмоциями».

Единственное — правительство Белоруссии распорядилось, что граждане, прибывшие в республику из стран, где есть случаи заболевания коронавирусом, должны находиться на самоизоляции в домашних условиях в течение 14 календарных дней.

К «лекарствам» от Лукашенко добавились игра в хоккей, прогулки на свежем воздухе, сливочное масло. А министр здравоохранения Владимир Караник предложил белорусам лечиться от коронавируса «весной, любовными свиданиями и положительными эмоциями»

Карантин не вводился. В школах и ВУЗах до начала апреля продолжались занятия. Хотя во многих классах на уроки ходят всего по два-три ученика — остальных семьи держат дома. Родители школьников объединяются в чатах в мессенджеры Viber и договариваются действовать совместно — в результате порой директор школы получает от родителей всего класса заявление с просьбой перевести их детей на надомное обучение.

Лишь к концу минувшей недели Лукашенко объявил, что дает школьникам неделю каникул. То есть никакого карантина — просто более долгие весенние каникулы.

Студентам сложнее: их отсутствие на занятиях администрации ВУЗов часто грозятся признать «саботажем». Однако некоторые институты пусты по другой причине — их студенты массово отправлены в больницы как контактировавшие с коронавирусными больными или заперты в общежитиях.

Но массовые мероприятия власти не отменяют. Идет подготовка к Параду Победы 9 мая. 19 марта стартовал Чемпионат Беларуси по футболу, и стадионы открыты для посещения болельщиков.

14 и 28 марта по всей стране прошли городские субботники. Продолжается подготовка к музыкальному фестивалю «Славянский базар». Работают кинотеатры, торговые центры, кафе и рестораны. Большинство обслуживающего персонала — без масок и перчаток. Неофициально признаются, что им «настоятельно советовали» не использовать маски, чтобы «не провоцировать панику среди населения» (впрочем, в Туркмении за ношение масок и вовсе арестовывают).

С 1 марта впервые в Белоруссии было уменьшено пособие на погребение (похороны), причем на значительную для страны сумму — сразу на 50 евро. Сразу пошли слухи, что власти готовятся к массовым смертям, прежде всего пенсионеров, как наиболее уязвимых для коронавируса.

При этом врачей массово заставляют подписывать бумаги «о неразглашении тайны», КГБ и иные силовые ведомства угрожают возбуждением уголовных дел, если информация о коронавирусных больных выйдет наружу. Врачи согласны давать эту информацию теперь только анонимно.

Большинство обслуживающего персонала — без масок и перчаток. Неофициально признаются, что им «настоятельно советовали» не использовать маски, чтобы «не провоцировать панику среди населения»

18 марта в Витебске умерла женщина — ее хоронили в закрытом гробу, запретили приглашать кого-либо на похороны. Через день ее муж, невестка и соседка дали интервью независимым журналистам, рассказав про найденный у женщины коронавирус. 21 марта Лукашенко поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику «жестко разобраться с негодяями, которые вбрасывают фейки о вирусе».

Минздрав Белоруссии не дает полной статистики заболеваний COVID-19 по областям и городам. Какие-либо конкретные цифры на сайте ведомства отсутствуют. В телеграм-канал министерства выдаются данные с задержкой в два-три дня. Пресс-релизы Минздрава напоминают задачи по арифметике, и точное количество заболевших не указывается.

Власти рапортуют о том, что защитных средств в избытке, но на местах их катастрофически не хватает. Купить маску в обычной аптеке даже в Минске почти невозможно. Большинство людей на улицах и в магазинах — без масок, никаких официальных предписаний на этот счет нет.

Также со всей Белоруссии идут жалобы, что власти не берут тесты и ставят разные диагнозы, официально не связанные с коронавирусом, поэтому отследить точное количество заболевших сложно. Больным ставят диагноз ОРВИ, пневмония, бронхит и т.д. При этом больницы Минск и Витебска забиты невероятным количеством больных с пневмонией, их во много раз больше, чем обычно. Под Минском теперь для больных освобождают больницы в городах-спутниках.

23 марта Минздрав подтвердил случай заболевания коронавирусом у 58-летней жительницы Житковичей, которая до этого неделю была на больничном с диагнозом ОРВИ, а 21 марта потеряла сознание, выходя из поликлиники. Но уже 25 марта Минздрав сообщил, что эта женщина коронавирусом не больна, а ее коллегам было запрещено общаться с журналистами под угрозой санкций.

Город, закрытый для милиции

Самая тяжелая ситуация — в Витебске и области. Регион закрыли даже для милиции — выезд областным милиционерам запрещен, всем прочим — запрещен въезд. Витебские врачи в интернете пишут о том, что ситуация выходит из-под контроля.

«99% тех, кого забирают в стационары в Витебске сейчас — больные с поражением легких и высокой температурой. Других почти не берем, у нас уже даже гинекологи стали пульмонологами, — сказала журналисту NT одна из витебских врачей. — Больницы реально переполнены, люди лежат в коридорах. Все врачи между собой говорят, что это коронавирус, но местный Минздрав не позволяет портить статистику. Но эта пневмония точно не похожа на предыдущие!»

Витебск стал одним из эпицентров эпидемии после того, как в него вернулась большая группа туристов, побывавших в Италии.

Больницы переполнены, люди лежат в коридорах. Все врачи между собой говорят, что это коронавирус, но местный Минздрав не позволяет портить статистику

Теперь даже Лукашенко был вынужден признать, что в Витебске — особо сложная ситуация, и Covid-19 там заболели более 10 врачей. Уже несколько раз в интернете появлялись слухи, что сам Витебск изолирован, но они пока не подтверждались. Тем не менее, вопрос «Удалось ли вам выехать из Витебска?» продолжает задаваться в соцсетях.

Неофициально из психушек и других профильных больниц по всей Белоруссии, а также профильных отделений в больницах начинают массово выписывать пациентов. По словам врачей, готовятся к наплыву больных пневмонией. Даже президентская дача «Крупенино» под Витебском переоборудована под прием больных.

Срочные меры

29 марта Лукашенко приказал до 10 апреля создать вакцину от коронавируса, поручил это своему помощнику Александру Косинцу (медику по образованию), пообещав за создание вакцины медаль. В тот же день на две недели были неофициально закрыты клубы и дискотеки в Минске. А 30 марта уже не только витебским, но и всем прочим сотрудникам милиции было запрещено покидать пределы своего города и своей области.

Тем временем на выспышку Covid-19 в Белоруссии накладывается вспышка другой неприятной заразы — свиного гриппа. Улицы Минска и других больших городов начали дезинфицировать. Частным фирмам запретили увольнять работников, магазинам запретили повышать цены до 30 июня. А главным источником информации для белорусов окончательно стали телеграм-каналы.

При этом главная жалоба большинства белорусов — на то, что невозможно сделать тест на Covid-19. Для этого требуется направление врача, а врачи их просто не дают: если пациент не слишком тяжелый (не задыхается, температура не выше 39), ему ставят диагноз типа ОРВИ и предписывают сидеть дома. Пройти тестирование просто по собственному желанию — нельзя.

О том, как борются с эпидемией в других странах, читайте здесь

Фото: Istagram Валерий Сердюков