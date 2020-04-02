Неделя превратилась в месяц

Президент также наделил власти регионов полномочиями самим определять уровень опасности и принимать соответствующие меры.

«У нас большая, очень большая страна, разная плотность населения, есть субъекты федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например так, как в Москве, где переломить ситуацию — несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей — пока не удается. А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания. В этой связи субъектам, главам субъектов федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», — сообщил Путин.

Президент отметил также, что «если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения».



