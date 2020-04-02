PR на COVID-19

Самолет с медицинскими товарами для борьбы с коронавирусом, прибывший в США 1 апреля, эксперты считают «пропагандистской уловкой» и пиаром президента России Владимира Путина, пишет Washington Post.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес написал в Twitter, что видео, опубликованное МИД России, подозрительное, так как ни один грузчик не сложил бы так коробки в самолет. А также добавил, что если груз все-таки есть, то «это подарок для Кремля, а не от него».

Аналитик Фонда Карнеги Эндрю Вайс отметил: «Надеюсь, кто-то скажет Трампу, что он попал прямо в пропагандистскую уловку».

Эксперт по дезинформации в Центре Уилсона Нина Янкович пишет, что это «абсолютная пиар-победа».

Директор по исследованиям Общества Генри Джексона в Лондоне Эндрю Фоксалл считает, что Путин хочет сказать: «в некоторых отношениях Россия сейчас превосходит США».

Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин говорит, что Москва ждет, что «COVID-19, как и любое другое серьезное неблагоприятное событие в мировых делах, может радикально изменить глобальную повестку дня».

«11 сентября, как вы помните, Путин призвал Буша принять поддержку и помощь. Идея тогда, как и сейчас заключалась в том, что общее дело поможет составить план и перевести более спорные вопросы к одному знаменателю, чтобы их можно было решить позже и в улучшенной атмосфере», — отметил Тренин.

Директор лондонской аналитической компании Mayak Intelligence считает, что это пиар для внутренней аудитории и повод сказать: «Не волнуйтесь, смотрите, американцы в таком плохом состоянии, что мы помогаем им».

Напомним, Госдеп США заявлял, что приобрел товары, отправленные из России, а российский МИД сказал, что оплачена была половина.