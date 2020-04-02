31 марта в Перми умерла редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова. Отмечалось, что тест на коронавирус у нее отрицательный, а причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Минздрав подтвердил, что у журналистки был коронавирус, только 2 апреля.

1 апреля министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказывала 59.ru, что есть только результат первого теста, и он «отрицательный и не очень ясный», его направили на перепроверку в федеральный центр. А 2 апреля в пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что результаты пришли, и тест положительный.

Однако подруга Анастасии Юлия Балабанова опубликовала в Facebook часть переписки от 29 марта, в которой Петрова пишет: «У меня второй тест положительный». Это разногласие и запоздалый диагноз вызвали интерес к произошедшему пермских и федеральных СМИ. Не остались в стороне и пользователи соцсетей, которых интересовало, насколько полную информацию они получают и насколько верные результаты дают тесты.

При этом утром 2 апреля о результатах теста не знали даже родственники Петровой, у которых брали анализы на коронавирус, а после изолировали.

«Большой общественный резонанс вызвала смерть журналистки Анастасии Петровой. Если было известно, что у нее коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию! Мы не должны врать людям!», — отреагировал глава Пермского края Дмитрий Махонин на заседании оперативного штаба 2 апреля.

На любопытную официальную статистику, связанную с распространением коронавируса, указывает в своем Telegram менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков. Он цитирует высказывание зампредседателя правительства Татьяны Голиковой с прошедшего 1 апреля совещания с президентом Владимиром Путиным.

«В конце марта этого года мы провели исследования на выявление антител к новому коронавирусу. Было рассмотрено 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей в 226 человек было выявлено 11 человек, переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу», — сказала Голикова.

«Если здесь нет никаких искажений. И если Голикова правильно пересказала. То ее слова означают: «мы взяли довольно большое количество случайно отобранных здоровых людей и выяснили, что 5% из них уже переболели», — пишет об этом Волков.

По его мнению, если выборка была действительно случайной, то в России масштабное несоответствие реального положения и официальной статистики, а вспышка продолжается, по крайней мере, 2-3 месяца и охватила уже несколько миллионов человек. При этом рост смертности от «внебольничной пневмонии» в январе-феврале 2020 года можно «полностью отнести на счет коронавируса».

Всего на сегодняшний день в России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. 30 человек умерли, а 235 выздоровели.