Свердловская область может не получить 10 млн медицинских масок из-за таможни

10 млн медицинских масок и тысячи защитных халатов, очков, перчаток и термометров, которые закупил для Свердловской области на $1 млн бизнесмен Игорь Алтушкин, не могут попасть на Урал из-за таможни, которая требует 30% от стоимости товаров. Об этом пишет Znak.com.

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин планировал передать закупленные товары правительству, больницам и некоммерческим организациям, помогающим во время пандемии, безвозмездно. В Китае закупка ведется уже 4 дня, и защитных средств приобретено 19 тонн, при этом работа над комплектацией продолжается. Рейс из Гуанчжоу в Екатеринбург с грузом должен был вылететь 9 апреля, но он оказался под вопросом, так как Уральская таможня требует оплаты налогов и сборов.

«Мы собираем груз от разных поставщиков и свозим в аэропорт отправки. Авиавласти идут нам навстречу и разрешают перелет, нам удалось найти транспортного перевозчика, который дал свой Ил-72. Но таможня нам идти навстречу не хочет, предлагает вести все это как товары народного пользования — а значит заплатить 20% НДС и таможенную пошлину в районе 10% от всех товаров. Речь идет о сумме, превышающей $300 тыс., притом что организовать сам рейс стоило около $370 тыс.», — заявил представитель компании. При этом РМК даже готова заплатить налог, но сроки согласования могут затянуться на неделю и более.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал гарантийное письмо в таможню о том, что груз из Гуанчжоу — гуманитарная помощь, а все необходимые взносы будут уплачены — но груз нужно пропустить в период с 8 по 12 апреля из-за критической нехватки защитных средств в медучреждениях. Таможня пока на письмо не отреагировала.