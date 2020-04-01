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#Эпидемия

Путин перешел на дистанционную работу

01.04.2020

Президент России Владимир Путин впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате с помощью телеконференции

«Отличительной чертой сегодняшнего совещания станет его проведение в дистанционном формате. Президент будет в Ново-Огарево и посредством телеконференции будет связываться практически со стандартным набором руководителей правительства, кабинета министров, которые также будут находиться на своих рабочих местах», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Песков добавил, что после совещания с правительством состоится еще одно совещание также в формате телеконференции. ТАСС отмечает, что Путин временно отказался от рукопожатий.

30 марта президент в дистанционном режиме провел совещание со своими полномочными представителями в федеральных округах.

31 марта коронавирус был обнаружен у главного врача инфекционной больницы в Коммунарке, с которым Путин до этого общался лично. В Кремле заявили, что президент здоров.


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