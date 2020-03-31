Госдума одобрила наказания за нарушение карантина и фейк-ньюс о COVID-19

Как пишут «Ведомости», одобренный законопроект вносит изменения в ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Если ранее штраф для физлиц не превышал 500 руб., для должностных лиц — 1000 руб., а для юрлиц — 20 000 руб, то теперь, если нарушение произошло в период ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания, в период карантина, или в случае невыполнения предписаний органа, который осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор, то штрафы вырастают до:

— для граждан – штрафы от 15 000 до 40 000 руб.;

— для должностных лиц – штрафы от 50 000 до 150 000 руб.;

— для индивидуальных предпринимателей – штрафы от 50 000 до 150 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

— для юридических лиц – штрафы от 200 000 до 500 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

А если вследствие нарушения пострадал или умер человек, штрафы составят:

— для граждан – от 150 000 до 300 000 руб.;

— для должностных лиц – от 300 000 до 500 000 руб (или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет);

— для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – от 500 000 до 1 млн руб. (или приостановление деятельности на срок до 90 суток).

В КоАП законопроектом вводится статья 20.61 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Она будет применяться, например, при нарушении режима повышенной готовности на территории (такой сейчас действует в Москве). Наказания составят:

— для граждан – от 1000 до 30 000 руб.;

— для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 руб.;

— для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 руб.;

— для юрлиц – от 100 000 до 300 000 руб.

А если пострадают люди или имущество, запланировано наказание:

— для граждан – от 15 000 до 50 000 руб.;

— для должностных лиц – от 300 000 до 500 000 руб. или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;

— для индивидуальных предпринимателей – от 500 000 до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

— для юрлиц – от 500 000 до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Уголовный кодекс поправки внесены в ст. 236 УК. За нарушение, повлекшие по неосторожности массовое заболевание или создавшее угрозу для этого, определен штраф от 500 000 до 700 000 руб., либо ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет. Если же нарушение по неосторожности привело к смерти человека, наказание будет в виде штрафа от 1 до 2 млн руб., ограничения свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительных работ или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Если же погибло два и более человека, наказание выльется в принудительные работы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы от 5 до 7 лет.

За распространение фейк-ньюс в СМИ и интернете, связанных с обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населениях, влечет штраф для юрлиц от 1,5 млн до 3 млн руб. А если из-за этой информации погиб человек или прекратилась работа объектов инфраструктуры, то штраф для юрлиц – составят от 3 до 5 млн руб. За повторное распространение фейк-ньюс наказание для граждан составит от 300 000 до 400 000 руб., для должностных лиц – от 600 000 до 900 000 руб., для юрлиц – от 5 до 10 млн руб.

Уголовная ответственность за распространение подобных сообщений (ст. 2071 УК), предполагает штраф от 300 до 700 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы до 3 лет. В случае последствий в виде причинения вреда человеку, можно получить штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб., либо исправительные работы до 1 года, либо принудительные работы или лишение свободы до 3 лет. В случае смерти пострадавшего из-за недостоверной информации, можно получить штраф до 2 млн руб., исправительные работы до 2 лет или лишение свободы до 5 лет.