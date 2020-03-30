Путин назвал режим самоизоляции в Москве оправданным

«В Москве и Московской области для жителей введен режим ограничения и самоизоляции. Эта мера оправданна и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса», — заявил президент.

Он также отметил, что нужно донести до тех, кто старше 65, и их родственников, что «сейчас лучше и безопаснее находиться дома», а также не бояться принимать избыточные меры, так как «береженого Бог бережет».

Регионам, так как в них ситуация с коечным фондом разная, по словам Путина, «уже сейчас следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта».

Также президент назвал «преступной халатностью» нарушение запрета на работу мест массового пребывания.

«Уже приняты меры, которые по всей стране ограничивают работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей. Это клубы, кинотеатры, торгово-развлекательные центры и так далее. Вместе с тем, к сожалению, далеко не везде такой режим соблюдается, а местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться. Прошу вас проконтролировать и обеспечить неукоснительное соблюдение всех ограничительных мер, тесно взаимодействовать здесь с правоохранительными, контрольно-надзорными органами, реагировать на обращения граждан», — сказал Путин.