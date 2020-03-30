Закрытая столица

Собянин называет карантин режимом домашней самоизоляции, который запрещает москвичам покидать свои квартиры. Исключение делается только в случаях:

· обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

· поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

· совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

· выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

· необходимости вынести бытовой мусор.

Собянин также сообщил, что в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы.

Соблюдение домашнего режима власти обещают жестко контролировать.

На 29 марта в Москве сообщалось о 1014 выявленных случаях заражения коронавирусом, в том числе шесть летальных исходов. Всего по России на воскресенье было подтверждено 1534 случая заражения.

