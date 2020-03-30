Письмо от Собянина

Виктор Шендерович.

По интернету гуляет трогательная нарезка кадров — мэры итальянских городов обращаются к своим горожанам по поводу несоблюдения карантина. Обращения эти эмоциональны, а временами и бесцеремонны.

— Мы направим к вам полицию с огнеметами! — обещает один.

— Я поймаю тебя завтра! Завтра, ты понял? — кричит, обращаясь к нарушителю, другой.

— Куда вы […] все время ходите? Вы и ваши собаки? — нервно интересуется у своих горожан третий.

Господин Собянин тоже недавно обратился ко мне по поводу необходимости соблюдать карантин. Он сделал это очень вежливо, по интернету, доверительным и умным письмом. Он не обзывался и не грозил. Но что-то помешало мне порадоваться этой переписке.

И я знаю, что.

Дело в том, что Собянин мне никто. Ну то есть как минимум не мэр. И никому он не мэр: никто из москвичей его не выбирал в том смысле, в каком итальянцы выбирали мэров своих городов — для своего личного пользования, для удобства, из нескольких кандидатур, путем сравнения достоинств и недостатков…

Собянина нам прислали из Орды, от Путина, с ярлыком на княжение. Спасибо еще, что не на лошади приехал. У него есть право собирать ясак и карать недовольных — и минувшим летом он продемонстрировал, как это делается.

Спасибо, мы запомнили.

Но доверительного разговора после этого уже не получается, и не надо входить ко мне в доверие, гражданин начальник, не надо делать вид, что нам вообще есть о чем разговаривать. Ты ж наместник, князь, гауляйтер, кум, бугор, смотрящий — суть понятна без особых дефиниций. О чем с тобой говорить? От тебя надо прятаться. Ну или пробиваться в твою дружину и делать карьеру внутри Орды. Ничего третьего.

Феодально-уголовная форма правления очень эффективна, когда надо выжечь протестующих огнеметами, изломать или запороть нагайками. А когда подступает бедствие (война, стихия, эпидемия), то выясняется, что очень многое — почти все, а иногда и сама жизнь! — зависит именно от доверия людей к власти

Первая реакция нормального человека на получение рассылки от такого татаро-монгольского начальника — реакция гигиеническая, но не вполне в том смысле, на который рассчитывал Собянин: отправить письмо в спам…

Феодально-уголовная форма правления очень эффективна, когда надо выжечь протестующих огнеметами, изломать или запороть нагайками. Она даже вполне терпима для вассальной части населения: сиди тихо и все будет хорошо (может быть).

Но вот незадача: все это работает только в обычные дни.

А когда подступает бедствие (война, стихия, эпидемия), то выясняется, что очень многое — почти все, а иногда и сама жизнь! — зависит именно от доверия людей к власти, от пресловутой обратной связи. От демократической пуповины, которая связывает людей со своими мэрами, депутатами, сенаторами...

Итальянский избранник может себе позволить разговаривать со своими согражданами на повышенных тонах и даже орать на них матом — никто особо не обижается, я думаю. Тут работает не только признание правоты мэра в конкретном карантинном вопросе, но и уважение к силе обратной связи. Ты его выбрал, ты его и переизберешь, если он будет неэффективен или чересчур груб. Ну или просто если разонравится.

И уж точно никого из этих мэров нельзя заподозрить в равнодушии и лицемерии. (А заподозрят — выгонят в три шеи уж точно).

Мысль о том, что ново-ордынская знать, все эти пушковы-терешковы, озабочены народными интересами, — такая мысль не придет тут в голову и последнему дураку

Почувствуем разницу.

Родства с властью в России нет, да и откуда бы ей взяться? Наши демократические мышцы не то что атрофированы — мы ими еще и не обзавелись. Более того: гордимся этим своим особым анемичным путем!

Мы будем жить при Собянине, сколько будет велено, но это не поддержка — это привычка срать, где привяжут.

У этой покорности есть, однако, оборотная сторона: полный разрыв доверия. Мысль о том, что ново-ордынская знать, все эти пушковы-терешковы, озабочены народными интересами, — такая мысль не придет тут в голову и последнему дураку. «Начальство на другой планете живет», как сказано в хрестоматийной «Кин-дза-дза»...

А раз так — какая, действительно, разница, что они там болтают, что пишут, что впаривают в настоящий момент... Врут же! По умолчанию, как говорится. По многовековому российскому умолчанию. Так что не стоит и отвлекаться. На фиг их всех.

В этом месте сюжета и срабатывает классическое «волки, волки!».

Раз в сто лет вороватые упыри начинают говорить правду и призывать к правильным вещам! Но население привычно пропускает все это мимо ушей и едет на пикник посреди коронавируса.

P.S.

Я писал это в субботу, до новости о введении карантина в Москве.

И свежая новость не отменяет, а только подчеркивает размер проблемы, о которой шла речь в тексте.

Жители Варшавы, Мадрида и Нью-Йорка, оказавшиеся в ситуации карантина, ограничены в правах собственной выборной властью. И это, психологически, совсем не то, что ограничения со стороны гауляйтера (наместника, «кума», etc.), стоящего вне закона и совести, да еще и в пиковой экономической ситуации — ситуации, его соратниками и спровоцированной…

То что в свободном мире — мире взаимной ответственности — воспринимается как общее испытание и общий драматизм времени, в мире несвободном и несправедливом ощущается с куда большим раздражением…

Фото: сdn25.img.ria.ru