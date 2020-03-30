Карантин по-чешски

В отличие от соседней Германии, чешские власти быстро и уверенно, всего за 6 дней смогли установить в стране достаточно жесткий карантинный режим. При этом обошлось без перегибов — армия не занимала стратегические национальные предприятия, а премьер не объявлял о намерении распустить парламент до следующего года, как это произошло в соседней Венгрии; военные не обнаруживали в домах престарелых брошенных и умирающих стариков, как в Испании.

Повезло с менталитетом

В Чехии к концу минувшей недели насчитывалось всего 11 умерших, а количество выявленных инфицированных вирусом COVID было 2600. Глава национального антикризисного штаба, замминистра здравоохранения (с благоуханной фамилией Примула, совсем не соответствующей образу этого энергичного пожилого чиновника) объявил, что концу марта можно рассчитывать на то, что количество инфицированных в Чехии вряд ли превысит 8500 человек. К началу мая, правда, ждут уже 15 тыс. Но это очень скромно по сравнению с десятками тысяч инфицированных в Италии, Испании и Франции, где ситуация уже вышла или стремительно выходит из-под контроля.

Как же это так получилось у чехов? Во-первых, объективные причины, связанные с национальным менталитетом.Чехи не целуются и не обнимаются при встрече. Нет у них такого обязательно обряда, в отличие от тех же французов или итальянцев. Руку обязательно жмут только в официальных учреждениях или при заключении сделки.

Нет у них и такого демонстративного уважения к старшим. Приехав, скажем, с горнолыжного курорта, например из Италии, они не несутся к бабушкам и дедушкам засвидетельствовать свое почтение, передать сувениры и обязательно расцеловаться. Тем самым не дарят им и свой вирус. Кстати, и жить молодые чехи стараются не большими семьями, с бабушками и родителями, а сами по себе парами. Пенсионеры тоже не рвутся отказываться от своей независимости и подселяться к потомкам.

Важное качество, продемонстрированное в период карантина жителями Чехии — это высокий уровень солидарности. При сравнительно низком уровне доверия к властям люди легко верят и помогают друг другу

Наконец, чехов многие иностранцы вообще называют холодными, дистанцированными и даже отмороженными. Это не вполне соответствует действительности. Но именно эта дистанцированность, похожая скорее на свойство немцев или скандинавов, но никак не славян, уже сослужила чехам добрую службу. Еще одно положительное антивирусное качество — сравнительная законопослушность. Сравнительная потому, что в целом чехи часто нарушают разные правила, но нарушают, а не полностью игнорируют, как это часто бывает в России.

Ну и последнее важное качество, продемонстрированное в период карантина жителями Чехии — это высокий уровень солидарности. При сравнительно низком уровне доверия к властям люди легко верят и помогают друг другу. Обнаружив нехватку медицинских масок, чехи успешно решили проблему за пару дней, усевшись шить их на дому. И теперь в соцсетях шутят, что можно, наверное, так же эффективно и без участия правительства решить одну из главных проблем страны в последние годы — ремонт старых и постройку новых автодорог.

Жизнь Чехии изменилась меньше чем за неделю. Только с 10 марта в стране были объявлены первые общенациональные карантинные меры. Закрылись все школы, власти велели отменить все мероприятия, численность которых может быть больше 100 человек. Чехи тогда еще массово смеялись над опасностью коронавируса, а местные праворадикалы пугали народ тем, что евробюрократы, навязывая ношение масок, приучают чехов к будущей исламизации, учат женщин закрывать лицо.

Детсады, в основном по бюджетным соображениям, закрывать не стали. Малышей, в отличие от старших школьников, одних дома не оставишь — это в Чехии уголовно наказуемое деяние. Родители остались бы сидеть дома, а властям пришлось бы оплачивать им больничные. Бюджет этого бы мог не потянуть. Итак всем родителям, застрявшим дома с детьми не старше 10 лет, положена была выплата 75% их зарплаты. А 24 марта чешский парламент и вовсе расширил право на больничный для родителей детей до 13 лет и еще добавил к обычным наемным работникам частных предпринимателей. Даже если те не вносили специальные «больничные» взносы, они получат чуть более 14 тыс. крон, то есть по актуальному курсу около 45 тыс. рублей в месяц. Кроме того, с ИП сняли социальные и медицинские взносы на полгода вперед.

Первые меры, впрочем, чехов не особенно напугали. Отцы стали еще чаще радостно сбегать из наполнившегося детьми дома в пивные, маски носить никто не стал, а аквапарки, кинотеатры и подобные учреждения заявили, что будут просто продавать не более 100 билетов и рекомендуют посетителям держаться друг от друга подальше.

Правда, в магазины и аптеки хлынула первая волна покупателей, которые унесли оттуда все медицинские маски, гели-санитайзеры, туалетную бумагу, дешевые макароны, недорогую муку и сухие дрожжи.

Вся эта излишняя и вредная с санитарной точки зрения активность чешских граждан властям не понравилась, и они ввели с 12 марта мягкий вариант чрезвычайного положения. Въезжающие из стран, где уже началась эпидемия, в первую очередь из Италии, должны были сами сесть на двухнедельный карантин. Его нарушение каралось штрафом в 3 млн крон, что превышает по актуальному курсу 9 млн рублей. Правда, он так никому ни разу и не был пока выписан.

Всем велели по возможности сидеть по домам. Иностранцам перестали выдавать новые визы и виды на жительство. И предупредили о закрытии границ с 16 марта, а равно и прекращении большей части авиаперелетов.

Ну и главное, закрыли почти все магазины. Включая даже автосервисы, которым, впрочем, через пару дней милостиво работать разрешили. Открытыми остались аптеки, продуктовые, фастфуды и рестораны, если они торгуют только на вынос, а также салоны оптики и магазины компьютерной техники. Закрыли также фитнес-клубы, бассейны, спортзалы, парикмахерские и т. д., а равно и любые крупные торговые центры, которых, впрочем, в Чехии не так много. Остальное — только через интернет с бесконтактной оплатой и доставкой.

Правда, с доставкой в Чехии все сложно. Продукты нормально можно заказать через интернет только в Праге, некоторых городках вокруг нее и еще в двух крупных городах.

За нарушение запрета на выход из дома — штраф до 20 тыс. крон (более 60 тыс. рублей). Такой же — за отказ от ношения санитарной маски. Они стали обязательными, причем, как потом разъяснил чешский премьер Андрей Бабиш, даже на прогулке и в машине

По магазинам ринулась новая волна скупающих муку и туалетную бумагу, но это взволновало чехов не так сильно, как хотелось бы властям. На следующий же день радостно открыли свои окошечки не только кофейни и пиццерии, но и бары, пивные и винарни. Народ стал скапливаться компаниями возле них, а также «затариваться» в магазинах и активно ходить в гости. Погода пришла теплая, и такой карантин чехов вполне устроил.

В итоге 15 марта вечером правительство экстренно собралось, проспорило чуть не шесть часов и запретило без повода выходить из дома. За нарушение этого запрета — штраф до 20 тыс. крон (более 60 тыс. рублей). Такой же — за отказ от ношения санитарной маски. Они стали обязательными, причем, как потом разъяснил чешский премьер Андрей Бабиш, даже на прогулке и в машине. Правда, несмотря на это в машинах половина чехов все же ездит без масок и снимает их в лесу и в парках — пока никто не видит.

Хотя не видит — это иллюзия в такой «дисциплинированной» стране. К 24 марта полиция рассматривала до двух тысяч доносов на нарушение санитарного режима в день. Некоторым выписывают и штрафы, правда, чаще по 10 тыс. крон., а в большинстве случаев и вовсе обходится предупреждением.

Жестче всего режим в Праге и в крупных городах. В деревне же можно встретить «безмасочного» пенсионера и через две недели после начала карантина. Кстати, для них власти выделили два специальных часа в день на покупки в магазинах, чтобы некому было (кроме, конечно, продавцов) заразить людей старшего возраста. Если вы любите свою бабушку — сидите дома, постоянно повторяют чешские власти.

И похоже, в целом эти предупреждения действуют. Чехия, особенно Прага, очень изменилась. Непривычно видеть вокруг одни только глаза, торчащие над масками, и совершенно пустынную чешскую столицу, по которой раньше нескончаемым потоком шествовали табуны туристов.

Все это, впрочем, показывает, что карантинная политика пока успешна. Ну а Чехия остается, наравне с Германией, страной, в которой именно промышленное производство (а оно, в основном, не остановилось), а не сфера услуг (которая практически вся закрыта по всему Евросоюзу) дает более 50% ВВП. Так что из этой передряги у чехов есть шанс выбраться не только одними из первых, но и с наименьшими экономическими потерями. Остается скрестить пальцы, сидеть дома и ждать, когда минует опасность масштабной эпидемии.

О том, как противостоят эпидемии в России и других странах, читайте здесь

*Автор — политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы.

Фото: facebook.com/pragueday