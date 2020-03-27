Россия предлагает включить новых участников для сделки ОПЕК+

Новая сделка ОПЕК+ по балансу добычи нефти может быть возможна, если к ней присоединятся другие страны, заявил в интервью Reuters глава Российского фонда национального благосостояния Кирилл Дмитриев.

«Для восстановления [глобальной] экономики необходимы совместные действия стран ... Они [совместные действия] также возможны в рамках сделки ОПЕК+», — сказал Дмитриев, который, как и министр энергетики Александр Новак был участником провалившихся в начале марта переговоров по сокращению производства с ОПЕК. Срок действия действующей сделки истекает 31 марта.

«Мы находимся в контакте с Саудовской Аравией и рядом других стран. Основываясь на этих контактах, мы видим, что, если число членов ОПЕК + увеличится, а другие страны присоединятся, существует возможность совместного соглашения о балансе нефтяных рынков», — говорит Дмитриев. Конкретных участников сделки он не назвал.

Глава Российского фонда национального благосостояния также заявил, что глобальный экономический кризис был неизбежен, поскольку глобальный долг по отношению к мировому ВВП вырос до 323% с 230% времен экономического кризиса 2008 года.