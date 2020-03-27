В Петербурге нарушивших режим самоизоляции отправили в карантинный центр

Полиция Петербурга проверяет соблюдение горожанами режима самоизоляции после возвращения из стран, где было выявлено массовое заболевание COVID-19 — нарушителей отправляют под принудительный карантин. Занимаются этим специальные дежурные группы, сообщает «Фонтанка».

За 25-26 марта были найдены 22 человека, которые не соблюдали режим изоляции в домашних условиях. 20 из них принудительно доставили в обсерватор, расположенный на базе пансионата «Заря», а двоих с признаками ОРВИ госпитализировали в инфекционную больницу имени С. П. Боткина.