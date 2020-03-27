Осужденному по «московскому делу» Даниле Беглецу облегчили условия приговора

Даниле Беглецу Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил вид исправительного учреждения с колонии общего режима на колонию-поселение. В остальной части приговор, вынесенный в сентябре 2019 года, остался без изменений, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков.

«Это означает, что Беглецу зачтется срок нахождения в следственном изоляторе из расчета 1 день за 2 в колонии-поселении. По примерным расчетам, таким образом, Данила отбыл около 10 месяцев, осталось 14 месяцев», — отмечает Чиков.

27 июля Беглец потянул за руку полицейского, который, по словам осужденного, собирался ударить по голове молодого человека. Сотрудник правопорядка при этом «почувствовал боль». 3 сентября 2019 года Беглец был приговорен Тверским райсудом Москвы к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Мосгорсуд оставил этот приговор в силе. С 17 ноября Беглец отбывает наказание в ИК-2 Костромской области.