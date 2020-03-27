Григорий Юдин о расколе россиян по вопросу обнуления сроков Путина

Две с половиной недели потребовалось, чтобы мы наконец получили эти данные о реакции граждан на бессрочное президентство Путина. И данные показали ровно то, о чём я говорил: страна расколота по ключевому политическому вопросу.

1. В этих данных зашито гораздо больше интересного. Пока только одна важная вещь: это не просто раскол «половина на половину», здесь видны предпосылки для реального общественного конфликта. Потому что этот раскол пролегает по линии разделения социальных групп. Условная «партия перемен» моложе, а «партия страха» старше (с разделением москвичи/провинция я бы не торопился, тут легко объяснить, как могли сыграть эффекты доступности респондентов). Я почти уверен, что эти две партии отличаются по каналам медиапотребления. В целом, в России быстро формируется большой класс (до половины страны) с запросом на прогрессивную политику, и он пока никак не представлен.

2. Ответы на ключевой вопрос распределены необычным образом: выбравших резкую позицию (категорически несогласных с бессрочным президентством) заметно больше, чем «скорее не согласных». Это значит, что у противников выборной монархии возникло большое ядро, которое не склонно торговаться по этому поводу. Это также значит, что для значительной доли россиян отмена числа сроков — это по-настоящему важный вопрос.

3. Все эти две с половиной недели эти данные были у кремлёвских менеджеров. Более того, у них было гораздо больше данных. Поэтому все их действия последнего времени следует воспринимать как действия с учётом этих данных, включая перенос голосования и новое налогообложение. То, что озвучивается как меры по борьбе с вирусом, на самом деле во многом является попыткой решить более серьёзную политическую проблему. Вообще, если вы хотите понимать, как будет выглядеть жизнь после эпидемии, постарайтесь обращать чуть меньше внимания на вирус и чуть больше — на тот контекст, в котором появляется вирус.

4. В материале есть очень важные и правильные комментарии Льва Гудкова и Дмитрия Бадовского. Бадовский прямым текстом говорит, что два основных способа решить проблему раскола, это 1) сделать так, чтобы противники пожизненного президентства просто не проявили свою позицию, 2) спрятать пожизненное президентство в других поправках. То есть сам по себе демарш Путина вызывает на себя слишком сильный встречный огонь — его противников слишком много, и справиться с ними можно, только не допустив их репрезентации. Единственное, в чём я с ним не согласен — это в том, что этот раскол будет сильно зависеть от качества управления эпидемией. Это более фундаментальная история, она воспринимается как вопрос о консервации страны (символом этой консервации является Путин) и вопрос приемлемости абсолютной, неограниченной власти.

5. Большое спасибо «Левада-центру» и «Ведомостям» (это вообще редкий материал с идеально корректной интерпретацией опросных данных). Однако я хочу обратить внимание, что этих цифр о расколе не было две с половиной недели, и во многом их не было именно потому, что эти цифры показывают раскол. Если бы раскола там не было, вы увидели бы эти цифры давным-давно. Устройство опросной отрасли в России таково, что информация по действительно общественно важным вопросам обществу может быть недоступна как раз в тот момент, когда она имеет значение.

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