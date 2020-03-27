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Григорий Юдин о расколе россиян по вопросу обнуления сроков Путина

27.03.2020

Это не просто раскол «половина на половину», здесь видны предпосылки для реального общественного конфликта, потому что этот раскол пролегает по линии разделения социальных групп

Две с половиной недели потребовалось, чтобы мы наконец получили эти данные о реакции граждан на бессрочное президентство Путина. И данные показали ровно то, о чём я говорил: страна расколота по ключевому политическому вопросу.

1. В этих данных зашито гораздо больше интересного. Пока только одна важная вещь: это не просто раскол «половина на половину», здесь видны предпосылки для реального общественного конфликта. Потому что этот раскол пролегает по линии разделения социальных групп. Условная «партия перемен» моложе, а «партия страха» старше (с разделением москвичи/провинция я бы не торопился, тут легко объяснить, как могли сыграть эффекты доступности респондентов). Я почти уверен, что эти две партии отличаются по каналам медиапотребления. В целом, в России быстро формируется большой класс (до половины страны) с запросом на прогрессивную политику, и он пока никак не представлен.

2. Ответы на ключевой вопрос распределены необычным образом: выбравших резкую позицию (категорически несогласных с бессрочным президентством) заметно больше, чем «скорее не согласных». Это значит, что у противников выборной монархии возникло большое ядро, которое не склонно торговаться по этому поводу. Это также значит, что для значительной доли россиян отмена числа сроков — это по-настоящему важный вопрос.

3. Все эти две с половиной недели эти данные были у кремлёвских менеджеров. Более того, у них было гораздо больше данных. Поэтому все их действия последнего времени следует воспринимать как действия с учётом этих данных, включая перенос голосования и новое налогообложение. То, что озвучивается как меры по борьбе с вирусом, на самом деле во многом является попыткой решить более серьёзную политическую проблему. Вообще, если вы хотите понимать, как будет выглядеть жизнь после эпидемии, постарайтесь обращать чуть меньше внимания на вирус и чуть больше — на тот контекст, в котором появляется вирус.

4. В материале есть очень важные и правильные комментарии Льва Гудкова и Дмитрия Бадовского. Бадовский прямым текстом говорит, что два основных способа решить проблему раскола, это 1) сделать так, чтобы противники пожизненного президентства просто не проявили свою позицию, 2) спрятать пожизненное президентство в других поправках. То есть сам по себе демарш Путина вызывает на себя слишком сильный встречный огонь — его противников слишком много, и справиться с ними можно, только не допустив их репрезентации. Единственное, в чём я с ним не согласен — это в том, что этот раскол будет сильно зависеть от качества управления эпидемией. Это более фундаментальная история, она воспринимается как вопрос о консервации страны (символом этой консервации является Путин) и вопрос приемлемости абсолютной, неограниченной власти.

5. Большое спасибо «Левада-центру» и «Ведомостям» (это вообще редкий материал с идеально корректной интерпретацией опросных данных). Однако я хочу обратить внимание, что этих цифр о расколе не было две с половиной недели, и во многом их не было именно потому, что эти цифры показывают раскол. Если бы раскола там не было, вы увидели бы эти цифры давным-давно. Устройство опросной отрасли в России таково, что информация по действительно общественно важным вопросам обществу может быть недоступна как раз в тот момент, когда она имеет значение.

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