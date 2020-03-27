В России количество зараженных COVID-19 превысило тысячу человек

За последние сутки в России зафиксировано 196 подтвержденных случаев коронавируса в 16 регионах, в Москве — один летальный исход. Впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане. Всего по России полностью выздоровели семь человек.

Новые случаи:

🔸 Москва - 157

🔸 Республика Крым - 12

🔸 Московская область - 8

🔸 Волгоградская область - 3

🔸 Чеченская Республика - 2

🔸 Республика Мордовия - 2

🔸 Удмуртская Республика - 2

🔸 Самарская область - 2

🔸 Ивановская область - 1

🔸 Орловская область - 1

🔸 Тульская область - 1

🔸 Ярославская область - 1

🔸 Республика Дагестан - 1

🔸 Ростовская область - 1

🔸 Республика Татарстан - 1

🔸 Кировская область - 1

Всего в России зарегистрировано 1 036 случаев коронавируса в 58 регионах. За весь период зафиксировано три летальных исхода, выписаны из больниц 45 человек.