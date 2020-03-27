В России количество зараженных COVID-19 превысило тысячу человек

За последние сутки в России зафиксировано 196 подтвержденных случаев коронавируса в 16 регионах, в Москве — один летальный исход. Впервые диагнозы поставлены в Мордовии и Дагестане. Всего по России полностью выздоровели семь человек.
Новые случаи:
🔸 Москва - 157
🔸 Республика Крым - 12
🔸 Московская область - 8
🔸 Волгоградская область - 3
🔸 Чеченская Республика - 2
🔸 Республика Мордовия - 2
🔸 Удмуртская Республика - 2
🔸 Самарская область - 2
🔸 Ивановская область - 1
🔸 Орловская область - 1
🔸 Тульская область - 1
🔸 Ярославская область - 1
🔸 Республика Дагестан - 1
🔸 Ростовская область - 1
🔸 Республика Татарстан - 1
🔸 Кировская область - 1
Всего в России зарегистрировано 1 036 случаев коронавируса в 58 регионах. За весь период зафиксировано три летальных исхода, выписаны из больниц 45 человек.