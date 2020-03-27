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Российские экономисты требуют ввести карантин

27.03.2020

Вместо объявленной президентом «нерабочей недели» России нужен жесткий карантин, чтобы избежать итальянского сценария развития эпидемии коронавируса, считают российские экономисты. Для поддержки экономики необходимы разовые выплаты части населения и больше средств из бюджета. Открытое письмо опубликовал профессор University of Chicago и НИУ ВШЭ Константин Сонин.

«Предоставление выходных без ограничения на передвижение и социальное общение будет воспринято гражданами как неожиданные каникулы — кто-то поедет на дачу, кто-то просто пойдет в парки и другие места массового скопления людей. Эта ошибка уже была допущена месяц назад в Италии», — пишут авторы письма. Именно поэтому нужно вводить «жесткий карантин, при котором запрещается выход из дома за исключением покупки продуктов и лекарств». Такой режим должен продлиться достаточно долго, чтобы прирост числа тяжелобольных ни в какой момент не превысил мощности российской системы здравоохранения.

При этом правительству не советуют прибегать к ценовым или количественным ограничениям в розничной торговле, даже в отношении товаров первой необходимости, так как это приведет к дефициту и возникновению «черного рынка».

Для поддержки экономики принятых правительством мер недостаточно, считают экономисты: «Пример других стран на этой стадии развития эпидемии говорит о необходимости поддержки предприятий, граждан и банков в размере 5-10 триллионов». При введении карантина, правительство, по мнению экономистов, должно рассмотреть возможность безусловных трансферов и существенных разовых выплат пенсионерам и малоимущим. А ЦБ должен дать адекватные гарантии банковскому сектору.

Также требуется поддержка и защита медицинских работников, которая должна заключаться в принятии экстренных мер для своевременного обеспечения их всем необходимым — включая импортные материалы и оборудование.

Экономисты считают, что необходимо массовое тестирование на коронавирус и на антитела, а также тщательное планирование «возвращения к нормальности» после карантина.

«Мы видели на примере других стран, например, Италии, как беспечность, промедление и ложные коммуникации в начале кризиса приводят к тяжелым последствиям. Сокрытие информации, пусть даже и негативной, может привести к панике и еще более тяжелым последствиям. Успех карантина и выход из кризиса требует, прежде всего, сознательного поведения граждан — недостаточная или ложная информация могут серьезно усложнить задачу правительства», — отмечается в письме.

Письмо, кроме Сонина подписали также экономисты Сергей Гуриев, Георгий Егоров, Рубен Ениколопов, Екатерина Журавская, Олег Ицхоки, Андрей Коврижных, Андрей Маленко, Надежда Маленко, Максим Миронов, Мария Петрова, Илья Стребулаев, Филипп Ущев и Виктор Черножуков.

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