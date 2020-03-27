Власти Пермского края объявили сбор средств для борьбы с коронавирусом

Пермский краевой фонд социальной поддержки населения объявил о сборе средств на борьбу с коронавирусом. Акция стартовала по поручению врио губернатора Дмитрия Махонина.

По его словам, собранные деньги будут направлены на дополнительные медицинские препараты, оборудование, средства индивидуальной защиты и социальную поддержку населения.

«На сегодня в бюджете все денежные средства для ограничения распространения коронавирусной инфекции у нас имеются. Средства, собранные с помощью благотворительной акции, будут дополнительно направлены на закупку предметов первой необходимости», — отметил Махонин.