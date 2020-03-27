Евгений Ройзман: Надвигаются трудные времена

Послушайте, что я вам скажу.

Надвигаются трудные времена. Закрывают предприятия, школы, детские сады, собираются объявлять карантин и, возможно, вводить комендантский час.

Для того чтоб люди это восприняли, власть должна говорить со своим народом честно и глаза в глаза. Нельзя врать. Надо объяснять, что происходит, каковы реальные угрозы, почему необходимы эти меры, просить помощи у народа и сказать, как государство собирается помогать выжить своим гражданам.

А сейчас ситуация выглядит иначе. Власть говорит, что всё под контролем, всё хорошо, при этом закрывая предприятия и вводя ограничения. Люди лишаются бизнеса, работы, остаются без заработка и средств к существованию. Одновременно власть готовится к введению карантина и, возможно, комендантского часа, при этом заявляя, что всё под контролем. И здесь возникает вопрос: «Зачем??? Ведь всё же хорошо!»

И появляется непонимание, негодование и сопротивление. Вначале сопротивление будет в форме саботажа, потом перейдёт в открытое неповиновение. Просто в разумность и добрые намерения власти никто не верит.

Поэтому необходимо рассказывать всю правду, говорить со своим народом честно, доверительно и с уважением, и только тогда требовать понимания.

Понятно говорю?

И ещё.

В регионах почти не осталось губернаторов, которых выбирали люди на настоящих, всенародных выборах и которые родились в этих краях, которых знают и уважают. Они все назначенцы, пришли ниоткуда и уйдут в никуда, их слово в регионах не является значимым для людей, и они не способны говорить с народом, особенно когда народ вдруг становится толпой.

Вот в чём вижу опасность.

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