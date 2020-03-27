В России каждая пятая компания планирует урезать зарплаты

Каждая третья компания в России уже изменила кадровую политику и провела оптимизацию из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, а каждый пятый бизнес планирует сократить зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Центра стратегических разработок.

Авторы опроса отмечают, что 29% компаний уже оптимизировали фонд оплаты труд (сократили штат, зарплаты, перевели сотрудников на контракты), еще 40% опрошенных организаций планируют принять подобные решения в будущем. Почти 50% компаний готовы снизить численность сотрудников примерно на 13%, а каждая пятая — уменьшит зарплаты. При этом правительство уже решило предоставить бизнесу кредиты под 0% на выплату зарплат и пригрозило проверками за увольнения во время пандемии.

Отмечается, что у 26% компаний уже сократилась выручка, а 44% прогнозируют ее падение. Для 56% организаций коронавирус может стать причиной неисполнения или задержек по уже заключенным контрактам. 63% опрошенных представителей бизнеса заявили о риске банкротства.

По словам вице-президента Центра стратегических разработок Екатерины Папченковой, столь высокий риск банкротств не наблюдался даже во время кризиса 2014 года.

Среди мер, которые необходимы бизнесу для изменения ситуации, 88% компаний называют налоговые льготы.