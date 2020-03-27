Обнуление: кто за, а кто против

При этом видеть Путина президентом после 2024 года хотят 46% респондентов. Не нравится такая перспектива 40% опрошенных. Позитивно восприняли поправку об обнулении 31% участников опроса, негативно — 36%, передают результаты опроса «Ведомости».

По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, против поправки чаще других выступают молодые, образованные люди и москвичи. Поддерживают обнуление чаще люди с низким доходом из регионов.

«У вторых есть надежда на Путина и власть, потому что другой возможности сохранить то, что они сейчас имеют, нет. Более информированная и образованная часть населения настроена против», — отмечает Гудков.

Текущая ситуация с падением рубля и ударом по бизнесу приводит, по словам социолога, к тому, что «люди перестают верить, что руководство страны сможет что-то для них сделать».

«Поэтому власти невыгодно, чтобы образованная часть приходила на голосование, а она и не хочет идти, поскольку демотивирована и не верит в свои возможности. Но если она придет, то ситуация может поменяться, хотя оппозиция сейчас этой возможностью мотивировать людей не пользуется», — считает Гудков.