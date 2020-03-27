В России военная полиция отработала обеспечение карантина

Военная полиция на учениях отрабатывает контроль соблюдения карантина, в том числе при помощи беспилотников.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, в ходе тренировки военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с помощью систем наружного видеонаблюдения и беспилотников. Мобильные посты подразделений радиационной, химической и биологической защиты учились выявлять очаги и границы районов условного заражения. Инженерные подразделения отработали задачи по очистке воды и вывозу условно зараженного грунта с территории полигонов.

В Минобороны также анонсировали военные учения по борьбе с коронавирусом в семи регионах Западного и Центрального военных округов. В них будут задействованы подразделения Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.