США возглавили список стран с самым большим количеством заболевших COVID-19

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 82 тыс. Это больше, чем показатели Китая и Италии. Больным не хватает аппаратов ИВЛ, и количество смертей в Штатах уже достигло 1200, сообщает Reuters.

«Любой реалистичный сценарий сокрушает возможности системы здравоохранения», — сказал губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Одна больница в Нью-Йорке, который стал эпицентром вспышки, уже начала испытание на совместное использование ИВЛ между двумя пациентами.

Серьезная волна заражений накрыла и Луизиану, где потребность в ИВЛ уже возросла вдвое, и если ситуация не изменится, аппараты и места в больницах могут закончиться уже в начале апреля.

Китай, где были зарегистрированы первые случаи COVID-19, находится на втором месте по общему количеству выявленных случаев с начала пандемии (81 285), за ним следует Италия с 80 539 заболевшими. Общее число заражений в мире превысило полмиллиона.