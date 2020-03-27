Правительство приостановило работу кафе по всей России

Кафе, рестораны и другие организации общественного питания в России должны приостановить свою работу с 28 марта до 5 апреля. Работать в дистанционном режиме им разрешается, говорится в поручении премьер-министра Михаила Мишустина.

Согласно документу, с 28 марта по 1 июня также будет действовать запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан (за исключением тех, кто находится в служебных поездках) в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, санаторно-оздоровительных детских лагерях и гостиницах.

Тем, кто уже находится в таких объектах, до окончания срока проживания должны быть обеспечены условия для самоизоляции и питание непосредственно в здании.

Мишустин рекомендовал регионам до 1 июня приостановить деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения.