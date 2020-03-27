Европарламент одобрил пакет срочных мер в связи с коронавирусом

Депутаты Европарламента почти единогласно приняли три срочные меры по оказанию людям и бизнесу помощи по преодолению кризиса, связанного с коронавирусом. В том числе одобрена инициатива по направлению €37 млрд в регионы и страны, наиболее сильно пострадавшие от пандемии, говорится на сайте Европарламента.

Также ЕС расширит фонд солидарности на €800 млн для покрытия расходов из-за чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.

Кроме того, авиаперевозчикам в Европе не придется больше выполнять пустые рейсы во время пандемии, чтобы сохранить в следующем сезоне места для взлета и посадки. Правило «используй или потеряй» отменено с 29 марта до 24 октября 2020 года.