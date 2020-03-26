Страны G20 вложат $5 трлн в мировую экономику

Совместно с международными организациями страны G20 намерены приложить индивидуальные и совместные усилия, чтобы:

— защитить жизни;

— защитить рабочие места и доходы людей;

— восстановить доверие, сохранить финансовую стабильность, оживить экономический рост и укрепиться;

— минимизировать сбои в торговле и глобальных цепочках поставок;

— предоставлять помощь всем нуждающимся странам;

— координировать меры общественного здравоохранения и финансов.

В том числе страны G20 планируют делиться своевременной информацией о коронавирусе и обмениваться эпидемиологическими и клиническими данными, делиться материалами, необходимыми для исследований и разработок.

«Мы расширим производственные мощности для удовлетворения растущих потребностей в предметах медицинского назначения, чтобы распространять их по доступной цене и на справедливой основе, где они наиболее необходимы. Мы подчеркиваем важность ответственного взаимодействия с общественностью во время этого глобального кризиса. Мы поручаем нашим министрам здравоохранения встретиться, чтобы обменяться национальным передовым опытом и разрабатывать комплекс неотложных действий G20 по борьбе с пандемией», — говорится в заявлении.

Страны намерены работать вместе для расширения и финансирования исследований, разработки лекарств, а также развития и распространения тест-систем.

Для защиты экономики G20 обязуется делать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы свести к минимуму экономический и социальный ущерб от пандемии, и восстановить глобальный рост, сохранить стабильность рынка и укрепить устойчивость.

«Мы вкладываем более $5 трлн в мировую экономику в рамках целевой фискальной политики, экономических мер и схем гарантий для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии», — сказано в итоговом заявлении.

По мнению лидеров G20, эти меры «позволят мировой экономике встать на ноги и заложат прочную основу для защиты рабочих мест и восстановление роста».

«Мы просим наших министров финансов и управляющих Центральных банков регулярно координировать работу по плану действий G20 по реагированию на COVID-19 и тесно сотрудничать с международными организациями для быстрой доставки соответствующей международной финансовой помощи», — отмечают в G20.

Страны также будут решать вопросы, связанные с международной торговлей и устранять сбои в цепочках поставок.

«Мы поручаем нашим министрам торговли оценить влияние пандемии. Мы подтверждаем нашу цель — реализовать свободную, справедливую, недискриминационную, прозрачную, предсказуемую и стабильную торговлю и инвестиционную среду и держать наши рынки открытыми», — решили лидеры стран.

Для помощи странам третьего мира, особенно Африки, в борьбе с коронавирусом G20 готовы мобилизовать финансирование и гуманитарную помощь.