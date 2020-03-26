Налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года

Налог с процентных доходов по вкладам с суммой свыше 1 млн рублей начнет действовать с 2021 года, сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, новая мера не коснется процентных доходов россиян, полученных в этом году, передают «Ведомости».

«Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 год будет удержан только в 2022 году. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 году», — сказал министр, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.

Новый налог накануне объявил президент Владимир Путин во время обращения к населению.