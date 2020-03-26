Василий Головнин: В Токио все ухудшилось

Накануне вечером народ ломанулся в магазины, после того как токийский губернатор, бывшая телезвезда Коикэ призвала всех добровольно сидеть по домам в выходные. И сильно бояться коронавируса. Страшное слово «карантин» пронеслось по головам токийцев: они уже вовсю нагляделись репортажей из Италии и Штатов и вчера вечером от ужаса местами выгребли с полок все — от мяса и риса-макарон до морковки.

Сегодня утром в соседней лавочке было шаром покати, доложили мне коллеги по работе. «Я взял последние четыре огурца», — доверительно сообщил один из них. Керосинчику подливали японские власти: главный представитель правительства по телевизору уныло призывал население сохранять спокойствие. Мы типа примем меры, нет никаких оснований, бубнил он. Ответственное за еду министерство сельского хозяйства рапортовало, что Япония на полгода обеспечена рисом — не боись, мол, ребята.

Стало ясно, что дело плохо: я довел рабочие дела до конца и сел в машину — ну хоть чего-то куплю, вертелось в голове. И (о, чудо!) — в первом же магазине всего было завались, и во втором, и в третьем. Кое-где на полках были бреши, но эти раны вчерашнего дня явно затягивались.

В Токио число зараженных (второй день подряд) подскочило сегодня за сутки на сорок человек с лишним. По стране в целом — на сотню с хвостиком. Это очень много по японским меркам, но ничтожно мало по европейско-американским. И что самое главное, число умерших остается в целом на том же уровне. Тяжело заболевших тоже. И там и там — менее шестидесяти-семидесяти человек, включая несчастных с заплывшего в Японию американского круизного лайнера. Жизнь в Токио в целом идет пока своим чередом, хотя в выходные обещают закрыть универмаги и прочие рассадники заразы.

Источник