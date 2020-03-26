Король Саудовской Аравии призвал страны G20 вернуть доверие к мировой экономике

Председательствующий на виртуальном саммите G20 король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд во вступительном слове призвал страны «Большой двадцатки» укрепить сотрудничество на фоне текущей и возможных в будущем глобальных угроз. В том числе, он сказал о необходимости «дать сильный сигнал для восстановления доверия к мировой экономике».

Главной темой встречи G20 является борьба с пандемией COVID-19. Король Салман заявил, что страны индивидуально применяют много мер для решения проблем в области здравоохранения и экономики, однако «G20 должна взять на себя ответственность за укрепление сотрудничества в области финансирования научных исследований и разработки терапии и вакцины для COVID-19, обеспечения доступности жизненно важных медицинских расходных материалов и оборудования». При этом страны «должны укреплять глобальную готовность противостоять болезням, которые могут распространиться в будущем».

По мнению председателя саммита, «на фронте торговли G20 должна дать сильный сигнал для восстановления доверия к мировой экономике, как можно скорее возобновив нормальный поток товаров и услуг, особенно предметов первой необходимости». Крупнейшие экономики мира должны помочь в борьбе с пандемией и развивающимся странам.