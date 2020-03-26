В Россию разрешат въезжать родным и опекунам граждан страны

Членам семей и близким родственникам граждан России, а также их опекунам и попечителям разрешат пересекать границу несмотря на запреты связанные с коронавирусом. Об этом говорится в распоряжении правительства. Павел Чиков, глава правозащитной организации «Агора», отметил в Telegram, что ранее из-за введенных ограничений «сотни семей оказались разделены».

«К нам за последнюю неделю поступило около 30 таких обращений. Сначала правительство Мишустина внесло дополнение, разрешающее допуск близких родственников из числа граждан стран СНГ. Однако формулировка была такой неудачной («въезжающих в РФ и выезжающих из РФ»), что пограничники ФСБ сразу же ожидаемо стали толковать ее как транзит. Семьи разделяли, супругов оставляли на границе, позволяя лишь вернуться в страну происхождения», — отмечает Чиков.

По словам адвоката «Агоры» Леонида Соловьева, у иностранцев, которые хотят попасть в Россию, должны быть:

— документ, удостоверяющий личность;

— действующая виза (для граждан государств, не имеющих соглашения о безвизовом въезде);

— копия документа, подтверждающее родство с гражданином России (свидетельство о заключение брака, о рождении ребенка).

Отмечается, что на так называемые «гражданские браки» распоряжение не распространяется.

Согласно распоряжению правительства, исключения коснутся и других категорий иностранцев, среди которых должностные лица Постоянного комитета Союзного государства и члены их семей, железнодорожный персонал, водители грузовых автомобилей, сотрудники Межправительственной фельдъегерской связи и ряд других категорий.