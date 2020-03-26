ООН: меры против коронавируса могут привести к глобальной нехватке продовольствия

Урожай основных культур в этом году планируется хороший, но опасение вызывает нехватка полевых работников, а также изменение тарифов и запретов на экспорт со стороны стран. Это может привести к проблемам уже в ближайшие недели, заявил изданию главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро.

«Худшее, что может случиться, это то, что правительства ограничивают поток продовольствия, — говорит Тореро. — Все меры против свободной торговли будут контрпродуктивными. Сейчас не время для ограничений или установления торговых барьеров. Сейчас самое время защитить поток продуктов питания по всему миру».

Один из крупнейших поставщиков пшеничной муки — Казахстан — запретил ее экспорт. Страна также ввела ограничения на поставки гречневой крупы и овощей, включая лук, морковь и картофель. Вьетнам, третий по величине экспортер риса в мире, временно приостановил экспортные контракты на него. Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, также может ограничить экспорт. Под вопросом и позиция США со стремлением президента Дональда Трампа к торговым войнам.

Усугубиться ситуация может через несколько месяцев, когда начнется сезон овощей и фруктов, которые нужно собирать в короткое время.

«Коронавирус влияет на рабочую силу, и проблемы логистики становятся очень важными», — сказал Тореро.

Проблемой может стать и паническая скупка продуктов населением. Особенно это касается скоропортящейся сельхозпродукции, которая, закупленная в большом количестве, просто превратится в пищевые отходы раньше, чем ее съедят.

Фото: Нгуен Хай Кхам / Reuters