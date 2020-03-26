Бизнесу пообещали доступные кредиты на выплату зарплат

Неотложные кредиты на выплату заработной платы анонсировал первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе встречи Владимира Путина с предпринимателями. Проект планируется запустить уже на следующей неделе вместе со Сбербанком и ВТБ, передает Forbes.

Процентные ставки субсидируют в предельном случае до нуля с высоким гарантийным покрытием, отметил первый вице-премьер. Это необходимо, потому что у малого бизнеса «никаких залогов нет сейчас», и власти это понимают.

Кредиты будут выдаваться короткие, сроком пока на полгода, дальше правительство будет действовать по ситуации, указал Белоусов.