Правительство запросило право вводить режим ЧС

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о наделении кабинета министров полномочиями по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории страны. Документ также предлагает наделить правительство правом на установление обязательных для исполнения правил поведения при введении ЧС, передает «Интерфакс».

В случае принятия закон даст правительству право в случае ЧС или «возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих», ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами и регулировать обращение с особо важными препаратами.

Принятие закона обеспечит защиту здоровья населения и нераспространение новой коронавирусной инфекции на территории России, отмечается в пояснительной записке к документу.