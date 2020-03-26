Индия выделяет $22,6 млрд для помощи бедным, пострадавшим от карантина

Индия объявила об утверждении плана экономического стимулирования на сумму $22,6 млрд, призванного поддержать беднейшую часть населения во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

«Мы пришли с пакетом мер, который немедленно позаботится о проблемах благосостояния бедных и страдающих работников, а также тех, кто нуждается в немедленной помощи», — заявила министр финансов Индии Нирмала Ситхараман.

Меры были утверждены через два дня, после того как правительство страны объявило 21-дневную общенациональную «блокировку» для защиты 1,3 млрд жителей Индии от распространения коронавируса.