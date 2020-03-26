Налог на доходы по вкладам останется навсегда

Налог на процентный доход с крупных вкладов в банках не является временным, это «восстановление баланса справедливости», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«В выступлении президента эти меры не были ограничены сроками», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, останется ли новый налог после окончания кризиса, вызванного COVID-19, передает РБК.



Введение такого налога Песков назвал «восстановлением баланса справедливости». По его словам, у государства и без него хватило бы средств для финансирования мер поддержки тех, кто из-за COVID-19 попал в «нелегкую жизненную ситуацию».



«Подавляющее число граждан, имеющих вклады, имеют меньше 1 млн руб. Граждане, имеющие больше, исчисляются в нескольких процентах. Эти граждане не платили никакие налоги на проценты, это несправедливо, и, учитывая объемные программы помощи, которые были и будут объявлены, президент решил восстановить эту справедливость», — пояснил Песков.Он отметил, что налогом будет облагаться только доход с вкладов более 1 млн, а тем, у кого деньги разложены по нескольким вкладам, каждый из которых меньше этой суммы, ничего платить не придется.Путин объявил о введении налогов на проценты по вкладам свыше 1 млн руб., выступая с обращением к нации 25 марта.