Александр Тимофеевский: Ведь стыдно быть Рокфеллером

Придумка про налог на вклад совсем бесчеловечная, ну ладно, просто идиотская, там не подумали. Это такой пиар против богатых, оставшихся в прошлой жизни, где водились малиновые пиджаки с золотыми пуговицами и банковские вклады под высокие проценты. Ничего этого давно нет, а есть инвестиционные программы с покупкой ценных бумаг, и доход с них, как любой другой, обкладывается налогом в 13 процентов. Само собой. Без налога до сегодняшнего дня обходился один банковский вклад, но это 5, ну 6 процентов годовых, зубы на полку, история не про богатых, а про тетку, которая всю жизнь копила и вот, наконец, скопила свой миллион или самую малость больше и теперь сможет получать аж 60 тыщ в год, гигантские деньжищи, можно сделать внукам подарки, купить одному айфон, а другим, если что останется, по шоколаду — купить всем по айфону, не выйдет, но ничего, шоколадки тоже отличный подарок. И вот этой тетке сейчас сказали: ты тетка, транжирка, 60 тыщ в год и так адская прибыль, 5 тыщ в месяц, целое состояние, предел, отныне будешь платить с каждой следующей копейки 13 процентов, отдашь сверхдоход государству. Останутся внуки без шоколада, здоровее будут. И им лучше, и тебе — ведь стыдно быть Рокфеллером.

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