Виктор Шендерович: Наперсточники

Несколько беглых впечатлений по поводу вчерашнего.

Что это было? Почему он отменил голосование 22 апреля?

Поскольку мы знаем, с кем имеем дело, и прошли с ним и «Курск», и «Норд-Ост», и Беслан, ответственность за жизнь людей исключена совершенно. Эта версия даже не рассматривается.

Рассматриваются две другие, смежные.

С умерщвлением Конституции они задумали было проскочить под шумок — под шумок короновируса, на фоне нефтяной войны с проклятыми нерусями, снова объединившимися вокруг бочки с нефтью…

Но общее местное раздражение на власть, кажется, уже обгоняет календарь…

Видимо, они заподозрили, что 22 апреля у них не будет ни явки, ни процента, и всенародное падение в ноги государю с просьбой остаться окажется полным пшиком. Либо (смежная версия) на фоне сползания экономики и эпидемии коронавируса само это голосование (и ясная связь этого голосования с растущей смертностью) может стать детонатором.

Поэтому и решено было спустить дело на тормозах. Забросать народ мелкими подачками, подкачать рейтинг, отвлечь внимание…

Отвлечение внимания, смена повестки, разводка — это, вообще, то почти единственное, в чем Путин действительно является профессионалом. А команда у него подобралась дружная, умелая. Мелкое жулье на крупных должностях.

Р-раз — и шарик уже под другим наперстком!

«Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией» (Путин).

И вот уже речь не об административном бессилии, не о неготовности взять на себя ответственность в критический момент, не о том, что начальство тут десять дней топило муму и занималось подготовкой к голосованию за африканскую пожизненную власть нашего мугабы, под молебны и полные народом и коронавирусом вагоны и «Ашаны»… Нет, речь о том, что эпидемия проникла в Россию СНАРУЖИ! О да, давайте сконцентрируем внимание населения именно на этом!

Вот и Собянин очень кстати высказался про «чемодан вирусов из Куршавеля»… Молодца, Сергей Семенович! Немножко классовой розни не помешает.

А кроме Семеновича, у нас есть еще и Кужугетович со своевременным сообщением о прозападном оппозиционном дивизионе, обучаемом за рубежом.

«Его активисты пытаются проникать на военные объекты (…) Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет…»

И вот уже все забыли про гигиену и убитое российское здравоохранение. Народ-богоносец в окруженной врагами крепости, несчастный лох с разинутым ртом, даже не прикрытым маской, понимает наконец главное: история с короновирусом — это война! И враг в ней прежний — заграница. Люди, приезжающие с Запада, оппозиционеры, финансируемые Западом…

В общем, все в порядке. Все как обычно.

Ложь и ксенофобия вливаются в несчастные головы, чтобы в этих головах не осталось места для простых вопросов: почему в одночасье рухнула национальная валюта и все индексы России? как получилось, что интересы Сечина и путинской верхушки оказались настолько впереди национальных? сколько осталось времени до того, как уйдет в штопор экономика? почему так бездарно потеряно время в ситуации с коронавирусом? кто ответит за все эти молебны и массовый пофигизм населения? И, наконец: с какого бодуна эти жулики приняли с голоса новую Конституцию — и оставили сами себя у власти?

Кто ответит за все это?

Да никто покамест. Путин, давно и умело разломавший в России все инструменты обратной связи, от СМИ до судов и народовластия, не даст задать эти вопросы на всю страну, сконцентрировать на них внимание.

Не даст, потому что ответом на эти вопросы неотвратимо станет его отставка и, как бы помягче сказать, юридическая оценка содеянного.

Подачки опять заслонят адекватное восприятие катастрофы. Растление населения продолжится. Общественное раздражение будет и дальше копиться невысказанным — чтобы, как всякий задавленный невроз, выйти однажды наружу тяжелейшим срывом.

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