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СК создал группу по поиску фейков о коронавирусе

26.03.2020

В Следственном комитете появилась рабочая группа по предупреждению распространения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией. 

Как сообщается на сайте ведомства, группа будет искать распространяемую через интернет и мессенджеры заведомо ложную и непроверенную информацию о количестве заболевших COVID-19 в России. Кроме того, внимание уделят недостоверным сведениям, которые способствуют паническим настроениям.

«В соответствии с действующим законодательством Следственным комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», — отмечают в пресс-службе ведомства.

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