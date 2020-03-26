СК создал группу по поиску фейков о коронавирусе

В Следственном комитете появилась рабочая группа по предупреждению распространения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Как сообщается на сайте ведомства, группа будет искать распространяемую через интернет и мессенджеры заведомо ложную и непроверенную информацию о количестве заболевших COVID-19 в России. Кроме того, внимание уделят недостоверным сведениям, которые способствуют паническим настроениям.

«В соответствии с действующим законодательством Следственным комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», — отмечают в пресс-службе ведомства.