В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса

За последние сутки 182 заболевших COVID-19 зарегистрированы в 18 регионах России, в Бурятии диагноз поставлен впервые. Официально подтверждены два летальных случая.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах.
Новые случаи зафиксированы:
🔸Москва — 136
🔸Свердловская область — 7
🔸Санкт-Петербург — 5
🔸Пермский край — 5
🔸Республика Саха (Якутия) — 4
🔸Ставропольский край — 3
🔸Республика Татарстан — 3
🔸Челябинская область — 3
🔸Красноярский край — 3
🔸Псковская область — 2
🔸Самарская область — 2
🔸Ханты-Мансийский АО — 2
🔸Республика Бурятия — 2
🔸Республика Хакасия — 1
🔸Кемеровская область — 1
🔸Новосибирская область — 1
🔸Томская область — 1
🔸Хабаровский край — 1.