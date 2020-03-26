В России зафиксировано 182 новых случая коронавируса

За последние сутки 182 заболевших COVID-19 зарегистрированы в 18 регионах России, в Бурятии диагноз поставлен впервые. Официально подтверждены два летальных случая.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах.

Новые случаи зафиксированы:

🔸Москва — 136

🔸Свердловская область — 7

🔸Санкт-Петербург — 5

🔸Пермский край — 5

🔸Республика Саха (Якутия) — 4

🔸Ставропольский край — 3

🔸Республика Татарстан — 3

🔸Челябинская область — 3

🔸Красноярский край — 3

🔸Псковская область — 2

🔸Самарская область — 2

🔸Ханты-Мансийский АО — 2

🔸Республика Бурятия — 2

🔸Республика Хакасия — 1

🔸Кемеровская область — 1

🔸Новосибирская область — 1

🔸Томская область — 1

🔸Хабаровский край — 1.

