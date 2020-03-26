Скучная Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, вводящий дополнительные ограничительные меры для горожан. Они будут действовать в период нерабочей недели, которую накануне объявил президент Владимир Путин.

«Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность», — пояснил Собянин.

С 28 марта по 5 апреля закрываются:

1. Рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания.

2. Все объекты розничной торговли, за исключением аптек, продовольственных магазинов и магазинов, продающих товары первой необходимости.

3. ВДНХ, Центральный парк им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парк «Зарядье», парк «Сокольники», музей-усадьба «Кусково».

4. Парикмахерские, салоны красоты и т.д.

«Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов», — отметил Собянин.

Он также рекомендовал туристам из других регионов воздержаться от поездок в Москву.

По последним данным, в России коронавирус подтвержден у 840 человек, большинство из них в Москве.

