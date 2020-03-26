Forbes: с депозитов вкладчиков бюджет получит более 100 млрд рублей

Проценты с депозитов, на которых у граждан суммарно находится более 1 млн, будут облагаться подоходным налогом, заявил вчера президент России Владимир Путин. По подсчетам Forbes, бюджет получит от нового налога до 113 млрд руб.

В своей речи Путин заявил, что эта мера коснется лишь 1% вкладчиков. Однако с точки зрения банковской системы, на начало 2020 года на вклады от 1 млн рублей приходилось 55% совокупного объема вкладов населения. А количество средств на таких вкладах — около 16,8 трлн руб., пишет журнал.

Не ясно, как будут вычислять тех, у кого деньги хранятся сразу в нескольких банках. По словам управляющего директора НКР Станислава Волкова, для этого нужна единая база данных, которая, с одной стороны, должна иметь высокую степень информационной защиты, а с другой — не нарушать конкуренцию между банками. По словам старшего кредитного специалиста банковской группы Moody's Ольги Ульяновой, для введения нового налога нужны изменения в Налоговый кодекс, при этом, по закону, новации, ухудшающие положение налогоплательщика, должны вводиться не ранее 1 января года, следующего за изменением (то есть с 1 января 2021 года). Но если трактовать это не как новый налог, а как расширение налоговой базы для существующего сейчас налога на превышение дохода по вкладам, то изменения могут быть введены и раньше.

По облигациям, по мнению экспертов, есть та же проблема с подсчетом общей суммы вложений физлица, и механизм налогообложения будет понятен лишь после того, как появятся подзаконные акты. При этом мера уничтожит «поблажки» для розничных инвесторов, которые были введены после санкций.

«В данной ситуации немного странно, что в пакет мер, направленный на преодоление кризиса, вошла мера, которая, наоборот, вместо финансовой помощи от государства предлагает сбор средств с части населения, — комментирует руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. — Если бы это происходило не в момент кризиса, то такую меру можно было бы обсуждать».

По данным «Коммерсанта», правительство России уже проработало предложенные Путиным изменения в законодательство, в том числе связанные с новым налогообложением, и планируют внести в Госдуму сегодня, 26 марта.