Мэр Сочи просит туристов отказаться от посещения города

Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов отказаться от визита в город в ближайшую неделю, которую президент объявил нерабочей. Жителей Сочи он попросил не посещать общественные места.

«Просьба ко всем жителям города, для вашего здоровья, для общего блага воздержитесь в ближайшие дни от посещения общественных мест. Понимаю, что у детей каникулы, на улице весна, и сидеть дома совсем не хочется. Но минимизировать контакты — сейчас жизненно важная мера. Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта — отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — говорится в обращении Копайгородского.

В Сочи официально выявлены пять пациентов с COVID-19. В Краснодарском крае до особого распоряжения закрыты бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты. До 7 апреля приостановлены экскурсии в Абхазию.