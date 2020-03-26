Александр Пожалов о возможностях и рисках в связи с переносом голосования по Конституции

1. Из-за «поправки Терешковой», повысившей градус восприятия поправок, и нарастающей в обществе тревоги по ситуации в экономике и с коронавирусом смысл голосования за Конституцию уже в апреле, вопреки карантинным мерам, был бы неочевиден и политически активным избирателям, и ядерному электорату власти, и бюджетникам, на которых и так легла двойная нагрузка.

Перенос даты голосования и естественное переключение внимания общества на борьбу с коронавирусом и кризисом позволят первым негативным эмоциям от «поправки Терешковой» схлынуть, оставить часть недовольных дома.

2. Можно предположить, что голосование по Конституции проведут сразу после того, как власть продемонстрирует победу над коронавирусом в России. При благоприятном сценарии ко дню голосования ситуативно возрастет уровень социального оптимизма, снизится масштаб негатива в адрес систем здравоохранения и социальной защиты.

Тогда в глазах общественного мнения лавры победителя коронавируса достанутся Владимиру Путину. И власти будет легче провести мобилизационную кампанию, организовать это как голосование о доверии Путину, его социальным инициативам и курсу на «национализацию элит» и «справедливое налогообложение».

3. Технологам власти потребуется изменить смысловую подачу поправок. Ни о каком «закреплении наследия Путина», о чем писали СМИ и что некоторыми начало восприниматься как подготовка общества к уходу президента, говорить больше не придется.

Наоборот, в случае победы над коронавирусом, и если первые меры поддержки бизнеса, людей и занятости окажутся действенными, может подрасти запрос на сохранение Владимира Путина как эффективного в кризис лидера.

4. Технологический риск с переносом голосования на лето — явка. На то, что голосование планируется в начале лета, намекает и срок действия ряда объявленных антикризисных выплат (три месяца выплат семьям с детьми до 3 лет, первые выплаты на детей 3-7 лет уже в июне).

Но закон о поправке к Конституции не устанавливает порог явки, требуя лишь большинства от пришедших. Поэтому власть вполне может изменить негласные KPI и отказаться от неформальных установок регионам по явке, да еще в традиционно «мертвый» летний сезон.

5. У властей появляется дополнительное время, чтобы подготовить электронное голосование по Конституции не только в Москве, но и в других крупных городах. Тем более что в рамках антикризисных мер против коронавируса государство сейчас быстрыми темпами снимает административные барьеры для массового внедрения цифровых технологий в других сферах: торговля лекарствами, телемедицина, трудовой режим, образование. На этом фоне обосновать необходимость и безопасность онлайн-голосования по Конституции будет проще.

6. Власть не сможет совместить голосование по Конституции с сентябрьским Единым днем голосования (ЕДГ). Организаторы голосования специально спроектировали требования к его прозрачности для внешнего контроля более мягкими, а возможности массового досрочного и надомного голосования — более широкими, чем на обычных выборах, не став брать за основу процедуры из ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав».

Поэтому провести в один день выборы в регионах и голосование по Конституции по совершенно разным процедурам — не получится.

7. Важная задача для власти — не пропустить возможно непродолжительный удобный момент, когда улучшение настроений общества после победы над коронавирусом станет сменяться осознанием длительности нового кризиса. Негативные прогнозы о состоянии экономики, долгосрочных рисках занятости, сжатии бюджетной политики появятся уже к концу лета. Тогда же правительство и Госдума начнут обсуждать проект нового, возможно — «кризисного», бюджета.

При таком тайминге власти окажется выгодно провести голосование по Конституции в начале лета, а волна «разочарования кризисом» и накопленного негатива может проявиться в осенний ЕДГ, при второй попытке мобилизации, отразившись на результатах уже «Единой России».

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