Глава ВОЗ: один карантин не решит проблему коронавируса

Меры, которые заставляют людей по всему миру сидеть дома, не погасят эпидемию, а лишь снизят нагрузку на систему здравоохранения. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

«Мы уже преодолели множество пандемий и кризисов. Этот мы тоже преодолеем. Вопрос в том, какую цену мы заплатим. Мы уже потеряли более 16 тыс. жизней. Мы знаем, что потеряем больше: сколько — определяется решениями, которые мы принимаем, и действиями, которые мы предпринимаем сейчас», — сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что беспрецедентные меры, которые вынуждают людей сидеть дома, «сами по себе не погасят эпидемии», однако помогут выиграть время для борьбы с распространением вируса.

«Мы призываем все страны, которые ввели так называемые меры «блокировки», использовать это время для атаки на вирус. Вы создали второе окно возможностей. Вопрос в том, как вы будете его использовать», — говорит Гебреисус.

ВОЗ рекомендовало странам шесть ключевых действий:

— обучать и расширять медицинскую и общественную рабочую силу;

— внедрить систему, позволяющую найти каждый возможный случай заражения;

— увеличить производство тестов и доступность тестирования;

— определить, адаптировать и оборудовать помещения для лечения и изоляции пациентов;

— разработать четкий план карантина;

— переориентировать всё правительство на подавление и контроль COVID-19.

По мнению гендиректора ВОЗ, «последнее, что нужно любой стране, — это открыть школы и предприятия». Гебреисус призвал страны, где выявлено менее 100 случаев заболевания, уже сейчас принимать опережающие меры по поиску, изолированию, тестированию, лечению и отслеживанию.