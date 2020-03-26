Close

Восемь стран призвали ООН помочь со снятием санкций

26.03.2020

Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла просят генерального секретаря ООН потребовать от других стран снять санкции, которые мешают борьбе с распространением нового коронавируса.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», — отмечают в постпредстве России при ООН.

Вспышка новым коронавирусом признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, более 21 тыс. умерли.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.