Создана международная группа для борьбы с кибератаками, связанными с коронавирусом

Почти 400 добровольцев с опытом работы в области кибербезопасности из 40 стран объединились для борьбы с хакерскими атаками, связанными с новым коронавирусом.

По словам одного из руководителей проекта, вице-президента компании Okta Марка Роджерса, первоочередной задачей группы стала борьба с хакерскими атаками на медицинские учреждения, пишет Reuters. Важной также считается защита сетей и услуг связи, которые становятся крайне необходимыми из-за того, что все больше людей работают из дома. Группа также использует свою сеть контактов с провайдерами интернет-инфраструктуры для подавления фишинговых атак и финансовых преступлений, для которых злоумышленники используют страх людей перед COVID-19 и их стремление получить информацию о вирусе.

Фишинговые сообщения пытаются побудить получателей вводить пароли или другую конфиденциальную информацию на веб-сайтах, контролируемых злоумышленниками, которые затем используют эти данные для установления контроля над онлайн-банками, электронной почтой или другими учетными записями.