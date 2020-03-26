Россия прекращает авиасообщение с другими странами с 27 марта

Росавиация должна обеспечить прекращение регулярного и чартерного авиасообщения с другими странами с 27 марта, говорится в поручении правительства. Мера вводится в связи с пандемией коронавируса. Исключения составят лишь рейсы для вывоза россиян из других государств по спискам, составленным МИД, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства.

Гражданам, которые не могут вернуться в Россию, рекомендуется «принять необходимые меры для обеспечения своего нахождения в стране пребывания и охраны своего здоровья». МИД должен оказать им содействие «по организации их проживания и продлению срока действия документов», на основании которых граждане находятся за границей.