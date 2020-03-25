Александр Кынев про обращение Путина

Посмотрел обращение. Ничего нового особенно плохого — это, видимо, уже хорошо. Голосование перенесут в неизвестное будущее, неделя выходных (но все равно пойти некуда, так как все закрыто), много слов про помощь, но отменять налоги для пострадавшего бизнеса никто не собирается, как и ранее лишь отсрочки — драть будем, но позже. Из каких денег бизнес будет платить людям неделю, когда они не работают, неизвестно. То есть бизнесу станет ещё хуже. Как никто и никак не поможет самозанятым, оставшимся без средств к существованию. Нет ни слова про отмену откровенно мешающих бороться с эпидемией контрсанкций.

Источник