Лев Шлосберг: Путин борется с падающим рейтингом

Одновременно озвучил неизбежное в части переноса голосования о доверии себе, пообещал раздать немного денег безусловно бедным и повысить налоги для этой раздачи на условно богатых. По налогам и кредитам не отмена, а отсрочка, то есть накопление долгов. О материальной поддержке здравоохранения ни слова, о снижении военных расходов ни слова. Каникулы на неделю с сохранением зарплаты за счет работодателя. Социальная риторика в ответ на угрозу жизни. Полное впечатление, что Путин не знает, что делать в ситуации кризиса. Все, кто выживет, выживут сами. Держитесь, люди. Берегите себя.

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