Обращение Путина. Главное

В связи с распространением в России и мире нового коронавируса президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации. В своей речи он обозначил ряд мер поддержки некоторым категориям населения и бизнеса.

Путин констатировал, что «под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад», а «Россия — просто даже в силу своего географического положения — не может отгородиться от угрозы». Президент поблагодарил медицинских работников и ученых за их «самоотверженный труд» и призвал всех «с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти».

«Естественно, возникает вопрос и об организации Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, с предварительно определенной датой — 22 апреля, — перешел Путин к тому, чего от него ждали. — Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь. И конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу — принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества. Однако, как уже говорил ранее, абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату».

Новая дата будет названа позже, решение будет принято в зависимости от развития ситуации с COVID-19.

После этого заявления президент объявил следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты: «Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля».

Поддержка

Далее Путин обозначил меры, которые будут приняты для поддержки граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок.

Выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тысяч рублей соответственно должны быть осуществлены до майских праздников.

В ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, предложено выплачивать всем семьям, имеющим право на маткапитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Выплаты по больничному должны рассчитываться исходя из суммы не менее 1 МРОТ в месяц. Выплата по пособию по безработице увеличивается до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей.

Объявлены каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам — если месячный доход человека резко сократился, более чем на 30 процентов, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его.

Компаниям малого и среднего бизнеса предоставляется отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий отсрочка дается и на выплаты по страховым взносам в социальные фонды.

На шесть месяцев вводится мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

Для малых и средних предприятий в два раза, с 30 до 15 процентов, снижается размер страховых взносов.

Дополнительные налоги

Для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, Путин предложил предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов. «Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», — отметил президент.

Путин также напомнил, что процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги налогом не облагаются. Поэтому он предложил «для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов».

По его данным, такая мера затронет порядка одного процента вкладчиков.